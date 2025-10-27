YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Pirali Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 MMU ... plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet Ç. (20) ile kurye olarak çalışan 68 AFT ... plakalı motosiklet sürücüsü Muhammet G. (23) henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan kurye sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.