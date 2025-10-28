YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da Taşpazar Mahallesi 838 Nolu Sokak üzerinde bulunan parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, parkta oturan E.D. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle M.K. (16) ile M.E.K. (16) adlı iki gençle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.D., yanında bulundurduğu bıçakla iki genci yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sırtından bıçaklanarak yaralanan iki genç, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli E.D.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.