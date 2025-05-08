Tat bulma oyunuyla kandırdı: Müzik dersi veren un işçisi 7 çocuğu istismar etti!

32 yaşındaki Serkan Güneş, un fabrikasında çalışıyordu. Ozan Müzik Merkezi’nde ise ek iş olarak bağlama ve gitar dersi vererek çocukları ağına düşürdü.

F.B isimli çocuğun annesi müzik dersi için bu kursu tercih etmişti. Güneş ile anlaştılar. 20 Nisan günü çocuğunu kursa bırakıp dışarda beklemeye başladı. Anne oradan ayrıldıktan sonra Güneş, markete giderek çocuklara yiyecek bir şeyler alıyor.

Güneş, çocuklara dondurma ve çikolata ile “hadi gözü kapalı tat bulma oyunu oynayalım” dediği ileri sürüldü. Çocukların gözünü mutfaktan aldığı sarı biz bezle kapattı sonrasında dehşeti yaşattı.

Çocuklar korkuyla olay yerinden uzaklaşıp annesinin yanına gitti. Yaşadıklarını anlatan çocuk karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayetlerin ardından Güneş, gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Fail Güneş Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifade de, “F.B. sıkılmıştı. ‘Gözü kapalı tat bulma oyunu oynayabileceğimizi’ söyledim. F.B.’nin gözünü uzunca bir bezle bağladım. Ardından çikolatayı ve dondurmayı denettim. Ne olduğunu bildi. Dondurma erimeye başlamıştı. F.B.’yi alıp mutfağa götürdüm. Müzik malzemeleri kirlenmesin istedim. Ben her öğrencimin dikkati dağıldığında ödül amacıyla çikolata, dondurma vermekteyim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkemeye çıkarılan Serkan Güneş, 22 Nisan 2025 günü Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı.

DEHŞETİN BOYUTU GİDEREK ARTTI

Güneş’in tutuklanmasının ardından çocukların aileleriyle konuşuldu. Konuşmaların ardından korkunç detaylar ortaya çıktı. 7 çocuk yaşananları tek tek anlattı.

KORKUNÇ OYUNU DEFALARCA OYNATTI

9 yaşındaki N.Ç.’nin anlattıkları korkunç boyuttaydı. N.Ç., yaşadığı istismarı iki ayda 10 defa oynattı diyerek skandalı doğruladı. İfadesinde etek aldığını, giyerken video çektiğini söyledi.

YENİ MAĞDURLAR ÇIKABİLİR

Güneş son 1,5 yılda yaşları 6 ile 15 arasında değişen onlarca çocuk ile temasa geçildiği iddia edildi. Savcılığın bu kursa giden çocukların aileleriyle temasa geçip geçmediği bilinmezken, Güneş’in ders verdiği müzik kursu ise aynı isimle faaliyete devam ediyor. Şimdi gözler Savcılık soruşturmasında…

NOT: ÇOCUKLARIN ÜSTÜN YARARI GEREĞİ İSİMLER KODLANMIŞ, KODLAR DAHİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.