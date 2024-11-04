TAT Gıda'nın sahibi Şerafettin Memiş yaşamını yitirdi

Şerafettin Memiş, yakın zaman önce Tat Gıda Sanayi A.Ş'nin yüzde 49'unu Koç Holding'ten satın almıştı.

Yapılan açıklamada Şerafettin Memiş'in bugün memleketi Mersin’de düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacağı duyuruldu.

TAT Bakliyat'ın kurucusu ve TAT Şirketler Grubunun sahibi Şerafettin Memiş, akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oğlu Veysel Memiş'in verdiği bilgiye göre, 63 yaşındaki Şerafettin Memiş evde uyuduğu sırada kalp krizi geçirdi. Babasının daha önce bilinen bir rahatsızlığı olmadığını anlatan Veysel Memiş, 'Saat 16.00 sularında uykusundayken vefat etti" dedi.

MEMLEKETİ MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Şerafettin Memiş için bugün öğle namazının ardından Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TAT GIDA'YI OCAK AYINDA SATIN ALMIŞTI

Gıda ve bakliyat sektöründe 46 yıllık bir geçmişe sahip olan TAT Şirketler Grubu'nun sahibi Şerafettin Memiş, Bu yılın başında Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49.04'ünü 80.9 milyon dolara Koç Holding'den satın almıştı.

ŞERAFETTİN MEMİŞ KİMDİR?

Şerafettin Memiş, 1960 yılında Muş’ta doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra ticari yaşamına atılarak 1977 yılında ilk iş yerini açarak gıda ticaretine başladı. 1989 yılında Mersin’de bakliyat ve hububat sektöründe faaliyet göstermeye başladı. 1991 yılında, gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.'yi kurdu; ardından 1994 yılında Tat Bakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurarak iş alanını genişletti.

Memiş, 20 yıl boyunca Mersin Ticaret Borsası’nda meclis üyesi, Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Meclis Başkanı olarak görev yaptı. Ulusal Baklagil Konseyi’nin kurucularından biri olan Memiş, aynı zamanda bu konseyin Yönetim Kurulu üyeliğini de üstlendi. Akdeniz İhracatçılar Birliği’nde Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Vekilliği yaptı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) meclis üyeliği görevinde bulundu.

Şerafettin Memiş, Bakliyat, Hububat ve Yağlı Tohumlar Tanıtım Grubu ve Sektör Kurulu üyeliklerinde aktif rol aldı. Ayrıca, Şerafettin Memiş Vakfı’nı kurarak sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulundu.