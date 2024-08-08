Tata 3 Yeni SUV aracını piyasaya sürdü

Curvv, ilk orta boy coupe SUV'dur ve sınıfının en iyi özelliklerini ve kabinde birinci sınıf deneyimi sunmayı vaat ediyor. Ancak, bugün tanıtılan tek ürün Curvv değil.

Tata Motors ayrıca ATLAS (Adaptive Tech Forward Lifestyle Architecture) adlı yepyeni bir araç platformunu da tanıttı.

ICE mimarisi, markanın gelecek benzinli ve dizel modellerinin temelini oluşturacak.

Tata Motors, Curvv ICE ile birlikte piyasaya sürülecek yeni ATLAS platformunu tanıttı. Yeni platform, üstün sürüş ve kullanım, sınıfının en iyisi güvenlik ve çoklu güç aktarma organı esnekliği sağlayan gelişmiş bir elektrik ve elektronik mimarisidir. Şimdilik benzinli ve dizel motorları destekleyebiliyor ancak önümüzdeki günlerde CNG de paketin bir parçası olabilir. Bu platform, farklı dingil mesafesi ve genişliklere sahip, 3,9 metre ile 4,6 metre arasında değişen uzunluklardaki araçlara hitap edecek. ATLAS platformu, sedan, hatchback, coupe SUV ve tam boy SUV gibi birden fazla gövde stilini destekliyor.

Curvv'un yanı sıra, yaklaşan Sierra SUV de ATLAS mimarisine dayanabilirken, Nexon kompakt SUV dA gelecekte bu platforma geçebiliceği konuşulsa da otomobil üreticisi bu platformda herhangi bir sedan tanıtma planını henüz duyurmadı.

Curvv'un ICE versiyonu benzinli ve dizel olarak sunulacak. 1,2 litrelik GDI turbo benzinli ve 1,5 litrelik dizel motordan güç alacak. Turbo benzinli 125 bg ve 225 Nm üretirken, dizel motor 118 bg ve 260 Nm üretebiliyor.

Nexon'a güç veren 1,2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli bir türü motor da yolda. Daha düşük özellikli versiyonlarda sunulacak olan bu güç aktarma organı 120 bg ve 170 Nm maksimum tork üretiyor. Tüm motorlar standart olarak 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT şanzımanla eşleştirilmiş.