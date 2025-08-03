Tata, Iveco'yu satın alıyor

Hindistan merkezli Tata Motors, İtalyan kamyon üreticisinin savunma birimini Leonardo'ya ayrıca devretme kararı sonrasında, Iveco'yu 3,8 milyar Euro bedelle satın alacağını duyurdu.

Otobüs ve motor üretimi de yapan Iveco, İtalya'nın Agnelli ailesinin yatırım holdingi Exor tarafından yönetiliyor. Exor, Torino merkezli şirkette yüzde 27,1 hisse payına ve yüzde 43,1 oy hakkına sahip. Exor, Iveco'daki payını Tata'ya transfer etmeyi onayladı.

Birleşik şirket, yıllık 540 binin üzerinde satış hacmi ve yaklaşık 22 milyar Euro ciroyla önemli bir küresel oyuncu haline gelecek.

2022'de gelirlerinin yüzde 74'ünü Avrupa'dan sağlayan Iveco, Tata Motors için stratejik bir uyum sağlıyor. Hint otomotiv devi, binek araç segmentinde Jaguar Land Rover'ı yönetirken, Avrupa ticari araç pazarında önemli bir varlık veya üretim altyapısı bulundurmuyor.