Tata Steel, İngiltere hükümetiyle anlaşma imzaladı

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Tata Steel'in CEO'su ve Genel Müdürü TV Narendran Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "İngiltere hükümetinin kritik desteğiyle, Port Talbot'un bu karmaşık ve iddialı dönüşümü, tesisi Avrupa'nın önde gelen yeşil çelik üretim merkezlerinden biri yapma potansiyeline sahip" dedi.

Hintli çelik devi, belirli faaliyetler hakkında kamuoyu danışma sürecini başlattı ve Kasım ayına kadar planlama onayları almak ve Temmuz ayı civarında büyük ölçekli saha çalışmalarına başlamak için yetkililerle yakın bir şekilde çalışıyor.

Elektrik ark ocağının üç yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Bunlar, etkin ömürlerinin sonuna yaklaşan kömürle çalışan yüksek fırınların yerini alacak. Elektrik ark ocağı, çelik üretmek için hurda çeliği veya demiri eritmek için elektrik akımı kullanırken, yüksek fırınlar kömürden yapılan karbon yoğun bir yakıt olan kok kullanıyor.

tata Steel Ltd, Port Talbot'taki 1,25 milyar sterlinlik yeşil çelik projesi için İngiltere hükümetiyle 500 milyon sterlinlik hibe finansmanı anlaşması imzaladı.

Bu gelişme Tata Steel'in Galler'deki çelik fabrikasına bir elektrik ark ocağı kurma projesine hızla devam etmesini sağlayacak. Yeni varlıklar, Birleşik Krallık'ın tüm endüstriyel karbon emisyonlarını %8 ve Port Talbot'unkini %90 oranında azaltacak ve hurda kullanımında dairesellikte bir ölçüt oluşturacak.