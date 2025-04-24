Tataristanlı çocuklar Taksim'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan uluslararası gösteriler, İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından iptal edildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılması planlanan etkinliklere birçok ülkeden çocukların katılması bekleniyordu fakat depremin ardından, güvenlik gerekçesiyle tüm gösterilerin iptaline karar verildi.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nden gelen çocuklar, bugün Taksim Meydanı'nda gösteri sergiledi. Gösteri, yerli ve yabancı turistler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.