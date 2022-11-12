Giresunspor soyunma odası bayram yerine döndü. ''Tatbikat değil, gerçek''

Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u konuk etti. Giresunspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.



''TATBİKAT DEĞİL GERÇEK''

Giresunspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ''Tatbikat değil, gerçek #KadıköyHatırası'' ifadelerine yer verdi.

MAÇ SONU SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK COŞKU

Yine yapılan paylaşımda Giresunspor zaferi soyunma odasında büyük bir coşkuyla kutladı. Giresunspor soyunma odası bayram yerine döndü