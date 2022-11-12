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Giresunspor soyunma odası bayram yerine döndü. ''Tatbikat değil, gerçek''

Süper Lig'in 14.haftasında Giresunspor Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 20:04
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''Tatbikat değil, gerçek'' Fenerbahçe galibiyeti sonrası Giresunspor soyunma odası bayram yerine döndü

Giresunspor soyunma odası bayram yerine döndü. ''Tatbikat değil, gerçek''
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Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u konuk etti. Giresunspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.


''TATBİKAT DEĞİL GERÇEK''
Giresunspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ''Tatbikat değil, gerçek #KadıköyHatırası'' ifadelerine yer verdi.

MAÇ SONU SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK COŞKU
Yine yapılan paylaşımda Giresunspor zaferi soyunma odasında büyük bir coşkuyla kutladı. Giresunspor soyunma odası bayram yerine döndü

 

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