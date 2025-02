Tate McRae, Britney Spears'a benzetilmesi hakkında konuştu: "Korkutucu"

Tate McRae, Los Angeles’taki şık dairesinde konuşurken, müzik yolculuğunda büyük bir değişimden geçtiğini ifade ediyor. "Görüşlerimde ve kim olduğumda çok daha özgüvenliyim," diyor. Genç yaşta müziğe adım atmış olan McRae, 16 yaşında şarkı yazmaya başladığında hiçbir şey bilmediğini belirtiyor. 17 yaşındaki bir McRae için "debut albüm çıkarma" fikri oldukça belirsizken, şimdilerde 21 yaşında bir pop yıldızı olarak, müziğini daha net bir şekilde tanımlayabiliyor.

İlk albümü "I Used to Think I Could Fly" ile lise yıllarının aşk acılarını şarkılarında dile getiren McRae, ikinci albümü "Think Later" ile daha cesur bir duruş sergilemişti. “Greedy” adlı parçası, McRae'nin popülerlik kazandığı dönemin mihenk taşlarından biri oldu. Albümdeki eski sevgililerine övgülerde bulunduğu “Exes” şarkısı da büyük bir çıkış sağladı.

MCRAE’NİN YÜKSELİŞİ: GEN Z’NİN POP YILDIZI

Tate McRae, aynı zamanda bir çocuk yıldızı olarak da tanınıyor. 10 yaşında çocuklara yönelik Lalaloopsy adlı animasyonda seslendirme yaptı, 13 yaşında ise So You Think You Can Dance adlı yarışmada 3. oldu. Genç yaşta YouTube'da cover şarkılar paylaşarak müzik kariyerine başladı ve Billie Eilish ile tanışarak büyük bir fırsat elde etti. McRae, all the things i never said EP’siyle müzik dünyasında daha fazla tanınmaya başladı.

Kanada'nın Calgary şehrinde doğan McRae, 17 yaşında Los Angeles'a taşınarak müziği tam anlamıyla kariyer olarak seçti. Ancak başlangıçlar her zaman kolay olmadı. "Güfte yazarken yüzlerce kişiyle tanıştım, ama kim olduğumu, müziğimin ne olduğunu anlamak zor oldu," diyor McRae. Farklı sesler ve yorumlarla boğuşurken, sonunda kendi kimliğini bulmaya başladığını söylüyor.

BRİTNEY SPEARS’A BENZETİLMEK

McRae, özellikle yüksek enerjili dans figürleri ve güçlü sahne performanslarıyla Britney Spears gibi eski pop ikonlarıyla sıkça karşılaştırılıyor. Ancak bu benzetme onun için hem onurlandırıcı hem de korkutucu. "Bunu duyduğumda şok oluyorum, çünkü Britney Spears gibi biriyle karşılaştırılmak mümkün değil," diyor McRae. McRae, müzik videolarında dans figürleriyle dönemin pop müzik anlayışını yeniden yaratmaya çalıştığını belirtiyor. Özellikle “Greedy” şarkısının klibi, 2000'lerin pop dünyasının estetiğini yansıtıyor.

YENİ ALBÜMDEKİ TOKSİK İLİŞKİLER VE SAMİMİ ŞARKILAR

McRae, So Close To What albümünde, aşka ve romantizme dair farklı bir bakış açısını yansıtıyor. Özellikle toksik ilişkiler ve masochistik aşk anlayışı üzerine yazdığı şarkılar dikkat çekiyor. “Revolving Door” adlı parçasında eski sevgilisiyle olan karmaşık ilişkinin izlerini sürüyor. "Herkes ya 'çok aşık oldum' ya da 'sana ihtiyacım yok' diyor. Ama kimse, bir ilişkinin acı veren kısmına aşık olduğunu itiraf etmiyor," diyor McRae.

MÜZİK DÜNYASINDA KADIN OLMANIN ZORLUKLARI

McRae, geçtiğimiz yıl boyunca müzik endüstrisinin kadınlara nasıl tepki verdiğini sorguladığını söylüyor. “Kadın sanatçılar olarak sadece var olduğumuz için sürekli eleştiriliyoruz. Yaptığınız her şey parçalanıyor, hakkında yorumlar yapılıyor. Bazen bu, kendinizi sorgulamanıza yol açabiliyor,” diyor. McRae, bu eleştirilerin, kim olduğunuzu bulmaya çalışan bir genç kadın için karmaşık bir deneyim oluşturduğunu belirtiyor.

McRae’nin son albümü, sadece müzikal olarak değil, aynı zamanda kişisel bir gelişimi yansıtıyor. 21 yaşında bir genç kadın olarak, içsel huzuru ve tatmini arayışını şarkılarında işliyor. "Bazen kendimi sorguluyorum, bu yolculuk ne zaman tamamlanacak?" diyor.