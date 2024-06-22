Tatil bitti dönüş çilesi başladı

Tatil bitti dönüş çilesi başladı
Düzenleme: Kaynak: AA

Kurban Bayramı'nın son günlerinde, Samsun-Ankara karayolunun Havza bölümünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Tatil bitti dönüş çilesi başladı 1

Bayram tatilini tamamlayıp evlerine dönmeye başlayan vatandaşlar, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan kritik bir nokta olan Samsun-Ankara karayolunun Havza kesiminde trafiği yoğunlaştırdı.

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Tatil bitti dönüş çilesi başladı 2

Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara istikametine seyreden araçların akışını kolaylaştırmak için belirli bölgelerde tedbirler aldı.

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Tatil bitti dönüş çilesi başladı 3

Ayrıca, trafik polisleri, arızalanarak yolu tıkayan bir ticari aracı, trafiği rahatlatmak amacıyla iterek güvenli bir alana çekti.

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Tatil bitti dönüş çilesi başladı 4

Bölgede trafik yoğunluğunun, yarın da süreceği öngörülüyor.

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Tatil bitti dönüş çilesi başladı 5
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Tatil bitti dönüş çilesi başladı 10
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Tatil bitti dönüş çilesi başladı 11
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