Tatil bitti dönüş çilesi başladı

Bayram tatilini tamamlayıp evlerine dönmeye başlayan vatandaşlar, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan kritik bir nokta olan Samsun-Ankara karayolunun Havza kesiminde trafiği yoğunlaştırdı.
Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara istikametine seyreden araçların akışını kolaylaştırmak için belirli bölgelerde tedbirler aldı.
Ayrıca, trafik polisleri, arızalanarak yolu tıkayan bir ticari aracı, trafiği rahatlatmak amacıyla iterek güvenli bir alana çekti.
Bölgede trafik yoğunluğunun, yarın da süreceği öngörülüyor.