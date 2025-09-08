Tatil bitti: İlk ders Yeşil Vatanı Korumak

Yaz tatili tamamlandı, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen okula geri dönüyor.

Bu yıl açılması hedeflenenlerle birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte İlk ders yine "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim döneminde kademeli şekilde başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin ders programları bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, lise hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda uygulanacak.

HER ÖĞRENCİYE BİR FİDAN

İlk hafta bilinçlendirme eğitimi ve etkinlikler düzenlenecek. Okulun ilk gününde Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" çerçevesinde "Her Çocuk Bir Fidan" içerikli kısa film gösterilecek. Tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.