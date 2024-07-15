Tatil cenneti küle döndü. Dumanlar her yerden görülüyor. Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Plajda bulunan ve çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan alevlerle mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.
TAHLİYELER BAŞLADI
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ardından bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı. Yangının yaklaştığı arazide bulunan biri kadın 2 çocuk bölgeden uzaklaştırıldı.