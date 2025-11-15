Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu geçişinde ara tatili bitirip yola çıkan sürücüler, D-100’de radar ve teknolojik sistemlerle denetlendi. Kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı.

10-14 Kasım tarihleri arasında yapılan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından, tatilini ailesiyle birlikte memleketlerinde veya farklı şehirlerde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Cumartesi günü itibariyle hareketlilik artarken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 kara yolunun Bolu geçişinde denetimleri sıklaştırdı.

YOĞUNLUĞUN PAZAR AKŞAM SAATLERİNE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Gerede - Yeniçağa - Merkez’in D-100 güzergahında dönüş yoğunluğunu karşılayan ekipler, radar cihazları ve teknolojik denetleme sistemleriyle hız, takip mesafesi ve genel trafik kurallarına yönelik kontroller yapıyor. Uygulamalar kapsamında durdurulan araçlarda sürücülerin belgeleri incelenirken, kural ihlali yapanlara cezai işlem uygulanıyor. Dönüş yoğunluğunun pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.