Tatil fotoğrafları İnstagram'ı yıktı

Dünyanın en gözde çiftlerinden Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile çıktığı son tatilden bir kesit paylaşarak Instagram kullanıcılarını adeta büyüledi.
Georgina Rodriguez'in Dior'un marka yüzü olduğu dönemde başlayan büyük aşk, yıllardır mutlu bir şekilde devam ediyor.
Kızıl Deniz'de yaptıkları son tatilden de fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen süper model, cesur pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.
Aile hayatı hakkında sürekli paylaşımda bulunan çiftin tatil paylaşımları yine dünya magazin gündeminin ilk sırasında yer aldı.
Georgina'nın paylaştığı fotoğraflardan birinde Cristiano Ronaldo, en büyük oğlu Cristiano Jr. ile havuzda poz veriyor.
Yıldız modelin pembe bikinili fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Hayranlarından biri bu fotoğrafın altına "Kesinlikle muhteşem. Ronaldo'nun yerinde olmak için her şeyimi verirdim" yorumunda bulundu.
30 yaşındaki modelin İnstagram'da 15 Milyon takipçisi bulunuyor.
Lüks hayatı ve tatilleri sevdiğini her fırsatta dile getiren Georgina, sık sık mega yatlardan fotoğraf paylaşıyor.
Georgina, İbiza gezisinden paylaştığı fotoğraflarla sevenlerinin kalbini çalmıştı.