Tatil fotoğrafları İnstagram'ı yıktı

Tatil fotoğrafları İnstagram'ı yıktı
Kaynak: Haber Merkezi

Cristiano Ronaldo kariyerinin son Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken sevgilisi ve çocuklarıyla keyifli bir tatile çıktı. Georgina Rodriguez tatilden paylaştığı fotoğraflarla İnstagram'da beğeni tuşunu çökertti.

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Tatil fotoğrafları İnstagram'ı yıktı 1

Dünyanın en gözde çiftlerinden Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

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Tatil fotoğrafları İnstagram'ı yıktı 2

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile çıktığı son tatilden bir kesit paylaşarak Instagram kullanıcılarını adeta büyüledi.

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Tatil fotoğrafları İnstagram'ı yıktı 3

Georgina Rodriguez'in Dior'un marka yüzü olduğu dönemde başlayan büyük aşk, yıllardır mutlu bir şekilde devam ediyor.

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Tatil fotoğrafları İnstagram'ı yıktı 4

Kızıl Deniz'de yaptıkları son tatilden de fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen süper model, cesur pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.

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Tatil fotoğrafları İnstagram'ı yıktı 5

Aile hayatı hakkında sürekli paylaşımda bulunan çiftin tatil paylaşımları yine dünya magazin gündeminin ilk sırasında yer aldı.

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Tatil fotoğrafları İnstagram'ı yıktı 6

Georgina'nın paylaştığı fotoğraflardan birinde Cristiano Ronaldo, en büyük oğlu Cristiano Jr. ile havuzda poz veriyor.

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Tatil fotoğrafları İnstagram'ı yıktı 7

Yıldız modelin pembe bikinili fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Hayranlarından biri bu fotoğrafın altına "Kesinlikle muhteşem. Ronaldo'nun yerinde olmak için her şeyimi verirdim" yorumunda bulundu.

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30 yaşındaki modelin İnstagram'da 15 Milyon takipçisi bulunuyor.

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Tatil fotoğrafları İnstagram'ı yıktı 9

Lüks hayatı ve tatilleri sevdiğini her fırsatta dile getiren Georgina, sık sık mega yatlardan fotoğraf paylaşıyor.

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Tatil fotoğrafları İnstagram'ı yıktı 10

Georgina, İbiza gezisinden paylaştığı fotoğraflarla sevenlerinin kalbini çalmıştı.

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