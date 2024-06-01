Tatil için geldiği villada fenalaşıp öldü

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'ndeki villada meydana gelen olayda, Kocaeli'den tatil için Sapanca'ya giden T.M.D. (39), C.G. (38), O.K. (37) ve Yücel Erkalmış, konakladıkları villada, iddiaya göre, alkolle beraber uyuşturucu aldı. Eğlenen 4 gençten Yücel Erkalmış bir anda fenalaştı.

Erkalmış, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Erkalmış'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne sevk edildi.

Sağlık durumları iyi olan diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma' suçunu kapsayan Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi uyarınca inceleme başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.