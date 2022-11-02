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  • Naomi Campbell tatilden paylaştı. Eski modelin 52 yaşında olduğuna kimse inanmadı

Naomi Campbell tatilden paylaştı. Eski modelin 52 yaşında olduğuna kimse inanmadı

Bir dönemin süper modellerinden Naomi Campbell arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Maldivler tatilinden yaptığı bikinili paylaşımıyla görenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 23:10
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Tatil için gittiği Maldivlerden beyaz bikinili fotoğrafını paylaşan Naomi Campbell gençlere taş çıkarttı

Naomi Campbell tatilden paylaştı. Eski modelin 52 yaşında olduğuna kimse inanmadı
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Moda dünyasının önemli modellerinden Naomi Campbell 52 yaşına gelmiş olmasına rağmen disiplinli yaşantısından ödün vermemenin karşılığını fazlasıyla alıyor.

Son olarak arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Maldivler tatilinden bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Campbell yıllar geçmesine rağmen düzgün fiziğini muhafaza etmeyi başardığını gösterdi.

52 yaşındaki eski süper model beyaz bikinisi ile çekilmiş karesini paylaştıktan kısa süre sonra çok sayıda beğeni aldı. Naomi Campbell'e gelen yorumlar arasında onun genç modellere taş çıkarttığı yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

 

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