Tatil için kiraladığı villaya gidince şoke oldu: Gerçekte bambaşka çıktı

Fethiye'de ailesiyle birlikte güzel bir tatil planı yapan Ali Oktay, ETS Tur'dan beğenip kiraladığı villada karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

Fotoğraflarda cazip görünen villa, taşan fosseptik çukuru, kirli koltuklar ve yosun tutmuş havuzla gerçek bir kabusa dönüşürken, ailesiyle birlikte bu şartlarda kalamayacağını anlayan Oktay, villayı kiraladığı acente ile iletişime geçti.

69 BİN LİRA ÖDEMEYİ 5 GÜNDE ALDI

Oktay, firmanın bir çözüm bulamaması üzerine, çareyi kendi imkanlarıyla başka yere gitmekte buldu. Oktay'ın, acenteden 69 bin liralık ödemesini geri alabilmesi ise tam 5 gün sürdü ve tatili zehir oldu.

"BARBEKÜNÜN YANINDA FOSSEPTİK ÇUKURU VARDI"

Yaşadıklarını anlatan Ali Oktay, "Biz Türkiye'nin en büyük tatil firmasından internet üzerinden villayı görerek beğendik. 18 Ağustos için tatilimizi planladık. 4 gece için çok ciddi bir ücret ödedik. Lakin oraya vardığımızda bambaşka bir şeyle karşılaştık. Fotoğraflarda görünenin çok daha fazla dışında hatta çok daha korkutucu görüntü vardı. Barbekünün yanında fosseptik çukuru vardı ve taşmış vaziyetteydi. Ayrıca etrafında bitkiler büyümüş vaziyetteydi. Havuzun içinde yosun vardı, o derece kötüydü. Evin içinde koltuklar yırtılmış pis haldeydi" diye konuştu.

"GÖRMEDEN BİLMEDEN HİÇ KİMSEYE GÜVENİP TATİL PLANLAMASI YAPMASINLAR"

Villanın halini görünce firma ile iletişime geçtiğini ifade eden Oktay, "Firmaya, 'Burada kalabilmemiz mümkün değil' dedik. Videoları ve fotoğrafları çekerek kendilerine gönderdik, kendileri bize döneceklerini söylediler. Ertesi gün öğlen bana geri döndüler, videoları ve fotoğrafları istediler. 'O akşam ne yaptın? Nerede kaldın?' diye hiç sormadılar. Benim imkanım olmayabilirdi ve o pis yerde kalmak durumunda kalmış olabilirdim ancak ben o akşam hemen başka bir yere geçtim. Vatandaşlarımıza tavsiyem görmeden bilmeden hiç kimseye güvenip tatil planlaması yapmasınlar. Bunu yapan Türkiye'nin en büyük 3 harfli tatil sitesi. Sonuç olarak tatilimiz zehir oldu" dedi.

"LAĞIM KOKUSUNDAN DURAMIYORDUK"

Kendi imkanlarıyla iki kat daha fazla ücret ödeyerek başka bir yere geçtiklerini aktaran Oktay, "Maddi imkanı olmayan biri benim gibi başka yere gitmeyebilir ve o kokuyla kalabilirdi. İnsanlar bir yıl boyunca para biriktirip tatil yapmaya çalışıyor. Koskoca şirket, avukatımın ihtarname çekmesiyle 5'inci günde ücretimi geri ödedi. Param olmasaydı o gece çocuklarımla orada mecburen kalmak zorunda olacaktık. Lağım kokusundan duramıyorduk. Tatilim için toplam 69 bin lira verdim. Tatil sitesi ile iletişime geçtiğimizde bize 3'üncü aracı olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZ BİR YILDIR TATİLİN HAYALİNİ KURUYORDU"

Ali Oktay, mağduriyet yaşadıklarına değinerek, "Muğla gibi tatil beldesi olan yerde bunun olması kötü. En çok sinirimi bozan Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri müşterisini ortada bıraktı ve sahip de çıkmadı, 'Ne yaptınız, nerede kaldınız, nasıl yapıyorsunuz?' diye sormadı. Israrcı baskımızla paramızı 5'inci gün geri alabildik. Çocuklarımız çok üzüldü. Hepimiz siniri bozuldu. 10 saat yoldan gittik ve eve girdiğimizde bambaşka bir şeyle karşılaştık, kokudan durulacak gibi değildi. Çocuklarımız bir yıldır tatilin hayalini kuruyordu. Onları içinde çok kötü oldu" açıklamasında bulundu.