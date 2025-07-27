Tatil yerine eylem yaptılar! Turistler Bodrum’da resepsiyon bastı

Kaynak: İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Akyarlar’daki otelde kalan turistler, bakımsızlık ve elektrik kesintisi nedeniyle isyan etti. Resepsiyonu basan kalabalık, sloganlarla yaşananları protesto etti.

Tatil için Akyarlar’da bulunan bir otele gelen turistler, tesisin hijyen şartlarından teknik donanımına kadar birçok konuda yetersiz olduğunu iddia etti.

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Elektriklerin kesilmesiyle birlikte klima ve aydınlatmaların çalışmaması, otel müşterilerinin sabrını taşırdı.

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Resepsiyona yürüyen onlarca turist, otel yönetimiyle görüşmek istedi ancak yetkililere bir türlü ulaşılamadı.

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Eylem sırasında otel önünde zaman zaman gergin anlar yaşanırken, bazı tatilciler çocuklarıyla birlikte otel odalarına dönmek yerine havuz başında geceyi geçirmeyi tercih etti.

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Yaşanan mağduriyetin ardından yüzlerce ailenin otelden ayrılmak istediği öğrenilirken, bazı turistlerin de konaklamalarını yarıda keserek Bodrum'dan erken ayrıldığı belirtildi.

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Olayla ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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