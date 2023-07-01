Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Ege ve Akdeniz sahillerini doldururken, zaman zaman bu kadar da olmaz denilen görüntüler yaşanıyor.

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Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı 1
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Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı 2

Otellerde yer bulamayan ya da tatilini bedavaya getirmeye çalışanlar, plaj otoparklarına araçlarını park edip otoparkı evi gibi kullanırken, kimileri de plajları çadır kente çevirdi.

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Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı 3

Otoparklar ağzına kadar dolarken çöp konteynerleri de doldu taştı.

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Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı 4

Sadece denize girmek için gelen tatilcileri ise araçlar üzerine serilmiş çamaşırlar ve yerlerde, araçlarda uyuyan insanlar karşıladı.

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Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı 5

9 günlük Kurban Bayramı tatili başlamadan yapılan rezervasyon uyarıları dikkate alınmayınca halk plajlarında istenmeyen görüntüler yaşanıyor.

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Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı 6

Bayram tatili sebebiyle 165 bin olan yatak kapasitesini tamamen dolduran tatilcilerin yüzde 25'ine tekabül eden 35 bin yerli turistin otellerde konakladığı 364 bin nüfuslu Alanya nüfusunu neredeyse ikiye katladı.

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Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı 7

İlçeye rağbet çok olunca günübirlik sahillerden İncekum plajı adeta çadır kente döndü.

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Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı 8

Memleketlerinde kurban ibadetini tamamladıktan sonra gece saatlerinde gelip araçlarında sabahlayan ve sabah denize girenler otoparkı doldurdu.

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Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı 9

Yurdun dört bir köşesinden gelen ve kimi yer bulamadığı, kimi de otele para vermemek için araçlarda sabahlayan tatilcilerin ortaya koyduğu görüntüler ise pes dedirtti.

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Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı 10

'Böyle tatil olmaz' dedirten görüntülerde otomobillerini otel gibi kullanıp içinde üç, dört kişi yatanlar, yine araçlarının başına kurdukları sofrayı olduğu gibi çöplük halinde bırakıp uykuya dalanlar ile açık havada yere serdikleri battaniyeler ya da şezlongların üzerinde sıralanmış şekilde uyuyanlar dikkati çekti.

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Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı 11
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Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı 12
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Tatilciler otellerde yer bulamayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı 13
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