Tatilciler villa tatilinden vazgeçmiyor!

Uzun yıllar hatırlanacak bir balayı tatili ya da bağları güçlendirecek, ailecek bir tatil için öncelikle beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı belirlemeniz gerekir. Çünkü Türkiye’nin hemen hemen her noktasında beklentilerinizi karşılayacak bir villa bulabilirsiniz. Villaların her biri farklı özellikler sunar. Örneğin dağ manzarasına sahip bir villa tercih edebileceğiniz gibi, deniz manzarasına sahip bir villa da tercih edebilirsiniz. Üstelik oda sayısı, havuz, jakuzi, sauna ve daha pek çok özellik üzerinde bir arama yapabilir ve ihtiyaçlarınızı mükemmel şekilde karşılayan villaların tamamını listeleyebilirsiniz.

Kiralık villalar ile ihtiyacınız olan ya da arzu ettiğiniz her şey elinizin altında olacaktır. Kiralık villalar, etrafı tamamen kapalı ve dışarıdan görülmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden de hem balayı çiftleri için hem de muhafazakâr aileler için ideal ve konforlu bir tatil deneyimi yaratır. Kiralık villalar ebeveyn banyosundan internet bağlantısına, TV ve uydu bağlantısından çamaşır makinesine kadar tüm temel özellikler ile donatılmıştır.

Bir zamanlar otel ve pansiyonlar en çok tercih edilen alanlar olsa da günümüzde bu durum değişti. Artık insanlar, kendilerine ya da küçük gruplar ile vakit geçirebilecekleri villa tatiline yönelmeye başladı. Bunun altında yatan neden, kiralık villa bulunabilecek lokasyonların sayısında yaşanan artış. Üstelik farklı beklentilere karşılık verebilecek farklı türden villalar mevcut. Muhafazakâr bir tatil yapmak isteyen ya da tatilini korunaklı olarak ve insanlardan uzak şekilde geçirmek isteyen aileler kolaylıkla beklentilerini karşılayacak bir villa bulabilirler. Daha çok sahile yakın bölgeleri villaların yoğunlaştığı bölgeler olarak göstermek mümkün. Siz de Kaş’ dan Çeşme’ye, Alaçatı’dan Bodrum’a ve Kalkan’dan Marmaris’e kadar istediğiniz her yerde kiralık bir villa bulabilirsiniz.

Villa tatilinin avantajları nelerdir?

Villa tatili beraberinde çok sayıda avantaj getirir. Bu avantajlardan öne çıkanları şu şekilde listelemek mümkün:

Tatilinizi ev konforunda yaşayabilir, istediğiniz zaman girip çıkabilir, çocuklarınızın her zaman gözünüzün önünde olduğundan emin olabilirsiniz.

Isıtmalı havuzu bulunan bir villa kiralarsanız, yaz kış ayırt etmeksizin dört mevsim boyunca havuz keyfi yapabilirsiniz.

Özellikle kalabalık bir grup olarak tatile çıkacak insanlar için villa tatili daha ekonomiktir.

Kiralık villaların dörtten fazla odası bulunduğundan, konaklama sorunu yaşayan kalabalık aileler için idealdir.

İsterseniz doğa ve dağ manzarası olan, isterseniz denize nazır, isterseniz doğa ve deniz manzarasını bir arada sunan bir villa tercih edebilirsiniz.

Dışarıdan görünmezsiniz ve tatilinizi kimseden saklanmaya gerek kalmadan özgürce yapabilirsiniz.

İhtiyaç duyduğunuz tüm gereksinimler elinizin altındadır.

Siz de tüm bu avantajlara sahip olmak ve alışılmış tatil fikrinin dışına çıkmak isterseniz, kafanızda bir lokasyon belirledikten sonra kiralık villa seçimini hemen şimdi yapabilirsiniz.

Kiralık villa seçerken nelere dikkat edilmeli?

Diyelim ki villa tatilinin avantajları sizi cezbetti ve bir villa kiralamaya karar verdiniz. Peki bu villayı nereden ve nasıl bulacaksınız? Öncelikle belirlediğiniz lokasyonda hizmet veren güvenilir bir villa kiralama sitesi bulmanız gerekiyor. Bir villa kiralama sitesinin güvenilir olup olmadığını anlamak için şu kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz:

Seçtiğiniz site kiraladığı villalarda kullanıcı yorumlarını yayınlamalı ve yorumlar olumlu olmalı,

Lokasyon, özellik ve kullanıcı memnuniyeti için sunulan imkanların tamamına ulaşmayı kolaylaştıracak bir kategori ve arama sistemi bulunmalı,

Villaların detaylı fotoğraflarına ve ince ayrıntıya kadar bilgi veren detaylı açıklamalara sahip olmalı,

Ücret bilgileri net olmalı ve kiralık villalar için ek ücretlendirmeler sizinle anlık olarak paylaşılmalı.

Eğer bir firma tüm bu kriterleri karşılıyor ve müşterilerinde memnuniyet yaratıyorsa, güvenilir bir villa kiralama firması bulmuşsunuz demektir. Sorunsuz ve keyifli bir villa tatili yapmanın koşulu yalnızca güzel bir villa bulmak değil, bulduğunuz villayı güvenilir bir firmadan, uygun fiyatlarla kiralamaktır. Villacınız; “11098 sicil numarası” ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A grubu seyahat acentesidir. Ayrıca kiralama işlemi yapacağınız firmanın seçim yapmanızı kolaylaştırmak için çeşitli alternatifler sunması ve villalarla ilgili doğru ve nitelikli bilgiler paylaşması önemlidir. Kısacası kiralayacağınız villa ile ilgili kafanıza hiçbir soru işaretinin kalmamış olması gerekir. Böylelikle siz de başka sorunlarla uğraşmaz ve yalnızca yapacağınız tatile odaklanabilirsiniz.

Daha fazla bilgiyi https://www.villaciniz.com.tr/ adresinde bulabilirsiniz.