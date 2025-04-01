Tatilcilerin dönüşü çileye döndü! Kuyruğun sonu gözükmüyor

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, Muğla'nın turistik ilçelerinden tatilciler dönüşe geçti. Yağmurlu havaya rağmen yollara düşen tatilciler ciddi trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle Marmaris, Datça, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'den hareket eden araçlar, Ula ve Menteşe ilçeleri arasında kalan kara yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle kara yollarında yoğunluk artarken, Muğla-Menteşe güzergahında zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Ekipler, kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu ve etkili olan sağanak yağışlar karşısında sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

Muğla'nın hem turizm beldeleri hem de diğer illere olan bağlantıları dolayısıyla bayram ve tatil dönüşlerinde ciddi yoğunluğa sahip olduğunu belirten yetkililer, tatilden dönen vatandaşları yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarırken, sürücülerin hız kurallarına uymalarını ve uzun yolculuklarda sık sık mola vermelerini tavsiye etti.

43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU



Ramazan Bayramı'nı yaşadıkları şehirlerin dışında geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle, 43 ilin geçiş güzergâhı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bazı bölgelerde ise araçların tampon tampona ilerlediği görüldü. Kayseri-Kırıkkale D765 karayolunda da akıcı araç trafiği gözlemlendi. Araç trafiğinin yoğun olduğu karayolu, dron ile görüntülendi. Bazı kavşaklar ise trafik akışının hızlı ilerleyebilmesi ve kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla geçici olarak beton bariyerlerle kapatıldı ve trafik uyarı levhaları konuldu

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, karayollarında muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.