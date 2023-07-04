Tatilcilerin havuz keyfi fırtına ile son buldu

Antalya’nın Kemer ilçesinde etkili olan fırtına bir oteldeki tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Havuz başında keyif yapan tatilcilerin zor anları kameralara yansıdı.

Tatilcilerin havuz keyfi fırtına ile son buldu

Yaz mevsiminin gelmesi ile her sene yurt içi ve yurt dışından tatilcilerin akın akın geldiği Antalya’da havanın bir anda bozması tatilcilerin keyfini kaçırdı.

Kemerde bulunan bir otelde keyif yapan tatilciler havanın bir anda kötüleşmesi ile neye uğradıklarını şaşırdılar.

Havuz başında güneşlenen ve havuzda yüzen insanların, fırtınanın çıkması ile bir anda çığlık çığlığa otele doğru koştukları görülürken havuzda yakalananlar ise can havli ile havuzdan çıkmaya çalışırlarken görüntülendiler.

Rüzgârın etkisi ile şezlonglar ve havlular havada uçuşurken, yağan yağmur ile ıslanan zeminde düşmeden koşmaya çalışan tatilciler de an be an kaydedildi.

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Deprem bölgesindeki öğretmenler için yeni karar Güncel
Deprem bölgesindeki öğretmenler için yeni karar
Rabia Soytürk hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi Magazin
Rabia Soytürk hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi
Dev fabrika alev alev yandı Yaşam
Dev fabrika alev alev yandı
Yabani ot diye kenara attı gerçek bambaşka çıktı Dünya
Yabani ot diye kenara attı gerçek bambaşka çıktı
Araç yana yana gitti Güncel
Araç yana yana gitti
Sağlık çalışanının yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlıkçılara şiddet bitmek bilmiyor Sağlık
Sağlık çalışanının yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlıkçılara şiddet bitmek bilmiyor
Van'da geçen ay 451 kilo 766 gram uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Van'da geçen ay 451 kilo 766 gram uyuşturucu ele geçirildi