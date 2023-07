Tatilcilerin havuz keyfi fırtına ile son buldu

Yaz mevsiminin gelmesi ile her sene yurt içi ve yurt dışından tatilcilerin akın akın geldiği Antalya’da havanın bir anda bozması tatilcilerin keyfini kaçırdı.

Kemerde bulunan bir otelde keyif yapan tatilciler havanın bir anda kötüleşmesi ile neye uğradıklarını şaşırdılar.

Havuz başında güneşlenen ve havuzda yüzen insanların, fırtınanın çıkması ile bir anda çığlık çığlığa otele doğru koştukları görülürken havuzda yakalananlar ise can havli ile havuzdan çıkmaya çalışırlarken görüntülendiler.

Rüzgârın etkisi ile şezlonglar ve havlular havada uçuşurken, yağan yağmur ile ıslanan zeminde düşmeden koşmaya çalışan tatilciler de an be an kaydedildi.