Tatilde tuvalet ihtiyacınız için kredi çekmeniz gerekebilir

İzmir’in en gözde turizm bölgelerinden biri olan Çeşme, yaz sezonunun açılmasıyla tekrar fahiş fiyat uygulamalarıyla gündeme geldi. Bölgedeki bir plajda tuvalet kullanım ücretinin 100 TL’ye yükselmesi, tatilciler arasında şaşkınlık ve tepki yarattı.

Plajın tuvalet girişinde yer alan tabelada “WC 100 TL” yazısı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafları hızla yayılan bu tabela özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

Çeşme, yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir tatil beldesi olarak biliniyor. Ancak son yıllarda artan fiyatlar, özellikle yeme-içme ve hizmet sektöründe, ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor. Tuvalet ücretinin 100 TL gibi yüksek bir seviyeye çıkarılması, bölgedeki fiyat politikalarının yeniden tartışılmasına yol açtı. Tatilciler, temel bir ihtiyaç için bu kadar yüksek bir ücret talep edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtirken, bazıları durumu "turizm fırsatçılığı" olarak nitelendirdi.

Yerel esnaf ve plaj işletmecileri ise artan maliyetleri gerekçe göstererek fiyat artışlarını savunsa da, bu durum vatandaşlar tarafından geçerli bir sebep olarak kabul edilmiyor.