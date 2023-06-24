Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın

9 günlük bayram tatilinde İstanbul’dan kopup uzaklara gidecek vaktiniz yoksa bu haber tam size göre! İstanbul’a çok yakın ve doğa ile bütünleşmiş muhteşem yerleri sizler için derledik...

1/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 1
2/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 2

RİVA

Beykoz’un şirin sahil köyü Riva, İstanbul’a yarım saat uzaklıkta günübirlik rotalardan. Denizi ve kumsalı epey davetkar görünse de, Riva Deresi de yerli turistlerin tercihlerinden. Burada balık tutup piknik yapın veya tekneyle sazlıkların arasında süzülebilirsiniz. Hatta motor sporlarına uygun arazi sayesinde, civarı ATV’lerle de keşfedebilirsiniz.

3/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 3

ADALAR

İstanbul’un dokuz adasından en bilinen dörtlüsü (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada) yerliler kadar yabancı turistlerin de gözdesi. Bizans döneminde saray mensupları sürgün edildiği için “Prens Adaları” diye anılan Adalar’ın ortak özelliği, yemyeşil piknik alanları, muhteşem yalıları ve plajları. Ve tabii ki erguvanları…

4/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 4

Büyükada, yılda sadece iki gün açılan Aya Yorgi Kilisesi, dünyanın en büyük ahşap binası olduğu söylenen Rum Yetimhanesi, Reşat Nuri Güntekin’in evi ve 2. Abdülhamit’in yaptırdığı Hamidiye Camisi ile yüz binlerce ziyaretçiyi çekiyor. Heybeliada Sanatoryumu, İsmet İnönü Köşkü, Deniz Lisesi, Ruhban Okulu, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın evi de Heybeliada’da gezilecek yerler arasında. Sirakyan İkiz Evleri, Hristos Manastırı ve Kilisesi, Rum Ortodoks Panayia Kilisesi de Kınalıada’ya gidecek herkesin mutlaka görmesi gereken yerler arasında Burgazada’da ise Aghios İoannes Prodromos (Aya Yani) Kilisesi, Christos (Metamorfosis) Manastırı ve Sait Faik Abasıyanık Müzesi’ni görmeden dönmeyin.

5/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 5

POLONEZKÖY

Polenezköy, yeşilliklerin binbir tonunun hakim olduğu doğası, kır restoranları, butik otelleriyle tam bir yakın tatil cenneti.

6/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 6

Polonyalı siyasi sürgünlerin 1800'lerde kurduğu Polonezköy, Anadolu Yakası’nda Beykoz’un kalbinde yer alıyor. Bu şirin kasabaya sadece kahvaltı etmek için bile gelinebilir. Zira şehrin en iyi sofraları burada kuruluyor. Ama elbette Polonezköy’de kahvaltıdan fazlası var. 1914'te yapılan Czestochowalı Meryem Ana Kilisesi de mini kültür turu için bire bir.

7/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 7

ŞİLE

Şile yaz aylarında özellikle haftasonları ve resmi tatillerde yoğunluğun yaşandığı bir yer. Çünkü günü birlik Şile'ye giden onbinlerce İstanbullu oluyor. Ancak doğası ve geniş plajlarıyla hala İstanbul’dan birkaç saatliğine bile kaçmak isteyenler için bir seçenek.

8/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 8

29 yıl önce köyün öğretmeni Osman Yardımcı'nın keşfettiği, ilk Hıristiyanların hapsedildiği mağara, sırf dev sarkıtları için bile görülmeye değer. Civardaki bir diğer durak ise kumu romatizmal hastalıklara iyi gelen Kumbaba. Bizans döneminden beri şifa arayanların uğradığı Kumbaba, manzara ve deniz meraklılarının da ortak adresi.

9/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 9

AVŞA ADASI

Marmara Denizi’nin ortasında Kapıdağ Yarımadası’nın uzantısındaki adalar grubundan biri Avşa Adası. İstanbul’dan deniz otobüsüyle sadece 2 saat 45 dakikalık bir yolculukla bambaşka bir yere ulaşıyorsunuz.

10/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 10

Adanın eski yerleşim yerlerinde Rum ve Bizans etkisini görebileceğiniz turlar için istikamet Yiğitler, Türkeli ve Manastır mevkileri tercih edilebilir. Çiftlik’teki kiremit mezarları ve Aziz Georgios Manastırı da görülmesi gereken yerler arasında. Avşa, üzüm bağlarıyla ünlü ve halk arasında Şarap Adası diye anılıyor. O yüzden adanın şarapları, tadım turu için hayli uygun.

11/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 11

İĞNEADA

“Trakya’nın incisi” Kırklareli’ne bağlı İğneada, denizi, gölleri, longoz ormanları ve saklı dereleriyle ününün hakkını veren bir yer. İğneada Longoz Ormanları sadece birkaç saatlik mesafede, ziyaretçilere bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor.

12/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 12

İğneada’nın altın tozlu uzun kumsalını keşfettikten sonra, Limanköy’deki 148 yaşındaki deniz fenerini, organik ballarıyla ünlü Beğendik Köyü’nü gezebilirsiniz. Civardaki göller de görmeye değer. Çünkü Erikli, Mert, Hamam, Pedina, Saka, Sülüklü ve Ramana gölleri yabani hayvanlara ve kuşlara ev sahipliği yapıyor.

13/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 13

KIYIKÖY

İstanbul’a iki saat uzaklıktaki bir başka kısa tatil adresi Kırklareli’ne bağlı Kıyıköy. Pabuç ve Kazan ırmakları arasında yüksek bir tepeye kurulu bu sahil kasabasına heyecan verici bir yoldan, Bizans kalıntılarından geçerek giriliyor. Beldede iki katlı ahşap evlerle çevrili sokaklardan sahile uzanıp, balıkçı barınaklarını ve eskiden korsanlar tarafından kullanılan mağaraları keşfedebilirsiniz.

14/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 14

SAPANCA

İstanbul’dan yola çıkıp 1,5 saat sonra varacağınız Sapanca Gölü muhteşem doğasıyla, ziyaretçileri hemen içine çekiyor. Doğasının yanı sıra bölge lüks tesislere de ev sahipliği yapıyor. Otellerde SPA masajı ve rahatlatıcı banyolarla İstanbul’un yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Bu rotada öğlevakti gölün çevresinde sakin bir yürüyüş yapılabilecek en iyi aktivitelerden.

15/15
Tatile gidemeyenlerin İstanbul’da tatile gidebilecekleri yerler. Hepsi çok yakın 15

AĞVA

İstanbul'a 100 km uzaklıktaki Ağva, kumsalı, koyları, kayalıkları ve ormanla iç içe görüntüsü ile şehirden kaçanların üzerindeki negative enerjiyi kolayca atabildiği en güzel rotalardan. Kilim Koyu, Gelin Kayası, Saklı Göl, Ağva’da görülmesi gereken yerler. İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkta olan Ağva, küçük otelleri, muhteşem doğası ile iyi bir seçim.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı
Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı
Haftanın en mutlu burçları belli oldu
Haftanın en mutlu burçları belli oldu
En hızlı iş bulan ve en çok kazanan meslekler açıklandı
En hızlı iş bulan ve en çok kazanan meslekler açıklandı
Bugünün değerini bilin. Nedir 21 Haziran’ı özel kılan
Bugünün değerini bilin. Nedir 21 Haziran’ı özel kılan
Kurbanlık alacaklara hayati uyarı. Sonra pişman olmayın
Kurbanlık alacaklara hayati uyarı. Sonra pişman olmayın
Trakya'da sağanak etkili oluyor
Trakya'da sağanak etkili oluyor