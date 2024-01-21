Tatile giderken valizinizi çaldırmamak için dikkat! Ne yapmak gerekiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Tatile giderken valizinizi çaldırmamak için dikkat! Ne yapmak gerekiyor
Tatil planları yaparken kişileri en çok endişelendiren noktalardan biri de güvenliktir. Peki tatile çıkarken nelere dikkat edilmeli?

Uçuşa çıkarken valizin kaybolması riskini yaşayanlara kritik uyarılarda bulunuldu.

Eğer hırsızlarla karşılaşmak ve mağduriyet yaşamak istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken konular sıralandı.

Kişi ekstra renkli bir valize sahipse, bu valizden vazgeçip daha sade ve gösterişsiz bir valiz tercih etmek zorunda. Çünkü renkli bir valiz nasıl ki kullanıcının dikkatini kolaylıkla çekebiliyorsa, hırsızların da dikkatini kolayca çekecektir.

Kalabalığın arasından sıyrılmamak için, daha sıradan görünen ve mümkünse yıpranmış bir valiz seçmek güvenlik açısından daha mantıklı olacaktır.

PAKETLEME YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!

Valizin içindekiler önem sırasına göre paketlenmeli. Örneğin belgeler, kredi kartları, cep telefonları ve büyük miktarda nakit gibi...

Havaalanında çok sık kullanılması gerekmeyen birinci sıradaki değerli eşyalar, varış noktanıza ulaşana kadar her zaman vücuda yakın yerlerde bulunmalı.

DEĞERLİ EŞYALAR DAİMA ÖNDE OLMALI

Para, altın gibi değerli eşyalar tatile götürülmek zorundaysa mutlaka ön çantada ya da bel çantasında taşınmalı. Asla sırt çantasında taşınmamalıdır.

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