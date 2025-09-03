Tatilin son günlerinde Antalya sahilleri doldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tatilin son günlerinde Antalya sahilleri doldu

Okulların başlamasına sayılı gün kala Antalya'daki sahillerde yoğunluk yaşandı. Sıcaktan bunalanlar denize girerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Antalya'da sahillerde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 32 dereceye ulaştığı kentte, nem oranı yüzde 80'in üzerine çıkınca sıcaklık daha yüksek hissedildi.

Sıcak havadan bunalanlar ise serinlemek için soluğu sahillerde aldı. Konyaaltı Sahili'nde sıcaktan bunalanlar denize girerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Okullar açılmadan önce tatilin son günlerini yaşayan çocuklar ise sahilde gönüllerince eğlendi.

