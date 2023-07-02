Tatilin son gününde sahilde piknikçi yoğunluğu

DHA'nın haberine göre; Kurban Bayramını İstanbul'da geçiren vatandaşlar tatilin son gününü Bakırköy Sahilde piknik yaparak değerlendirdi. Kimi vatandaş denize girerek serinlerken kimisi de ailesiyle güneşli havanın tadını çıkardı. Mangal yakmanın yasak olduğu sahillerde vatandaşlar evden getirdikleriyle piknik yaptı. Güzel havayı değerlendiren vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

"MANGAL YASAKSA EVDEN GETİRİRİZ"

Mangal yasağı nedeniyle yemeklerini evde hazırlayıp getirdiklerini söyleyen Zafer Çelik, "Misafirlerimiz var onun için şehir dışına çıkamadık, İstanbul'dayız. Daha önce burada mangal yapıyorduk, şimdi yasaklanmış yapmıyoruz. Ben yasaklara uyarım, yasaksa evden getiririz. Yasaklanmışsa bir sıkıntı yaşandığı için yasaklanmıştır, durduk yere yasaklanmamıştır. Deniz havası ve ağaçların altında güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

"MAALESEF DENİZ BİRAZ KİRLİ"

Bakırköy Sahilinde denize giren Baran Can, "İstanbul'dan çıkamadık, burada kaldığımız için son günümü bu şekilde değerlendirmek istedim. Hava güzel denize girmek istedim, ama maalesef deniz biraz kirli. Yoğun bir birikinti var, her şeyi atmışlar. O yüzden bende güneşin keyfini çıkarıyorum, bedavadan bronzlaşıyorum. Bu sene tatili böyle değerlendirdim, güzel geçiyor. İstanbul'da birçok insan şehir dışına çıktığı için buralar sakin, trafik yok. Kalan insanlarda burada aileleriyle olsun, yalnız gelenler olsun burada güzel havanın tadını çıkarıyor" diye konuştu.

"MESELE AİLEYLE BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMEK"

Ailesiyle birlikte güneşli havanın tadını çıkaran Hikmet Kaya ise, "Mesele aileyle birlikte vakit geçirmek, uzak yerlere gitmek değil böyle sahilde vakit geçirmek İstanbul'da olmak oda güzel bir tatildir. Güneşli de oturuyoruz, benim öğrencilik yıllarım da burada geçtiği için burası benim 2. Evim. Biraz kalabalık tabi ki ama eskiye nazaran biraz daha iyi. Milletin İstanbul'u boşaltması bizim işimize yaradı. Biraz daha iyi rahat bir tatil yapabiliyoruz, çoluk çocuk vakit geçirmemize vesile oldu bu da güzel bir şey. Güneşli güzel havada tatilin son demlerini yaşıyoruz" dedi.