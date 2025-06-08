Tatilini balık avlayarak geçirmek istedi, canından oldu

Olay, Sarıabalı Mahallesi, Köprüçayı Irmağı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bayram tatili için Adana'dan Serik ilçesine gelen Muhammet Gültekin (37), akrabalarıyla birlikte Köprüçayı Irmağı'na geldi.

Burada serpme ile balık avlamak için kayalıklara çıktıktan sonra dengesini kaybederek suya düşen Gültekin, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden akrabaları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler.

Olay sonrası bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler su içerisinde yaptığı incelemede Gültekin'in cansız bedenine ulaşarak kıyıya çıkardı. Savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan 4 çocuk babası Muhammet Gültekin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.