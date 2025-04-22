Tatiliniz Kabusa Dönmesin! O Ülkeler Ansızın Deport Edebiliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tatiliniz Kabusa Dönmesin! O Ülkeler Ansızın Deport Edebiliyor

Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek'e seyahat planı olan Türk vatandaşları dikkat!

Son dönemde bu Balkan ülkelerinde oturum izni olmadan yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bu durum üzerine söz konusu ülkeler harekete geçti ve vizesiz giriş serbestliğine rağmen dönüş bileti olmayan ve kalacak yerini beyan edemeyen kişileri ülkeye almama kararı aldı.

Özellikle Kuzey Makedonya'da onlarca Türk vatandaşının oturum izni olmadan yaşadığı ve bu kişilerin kısa bir süre içinde sınır dışı edilebileceği yönünde ciddi söylentiler dolaşıyor. Belirli aralıklarla polis ekiplerinin deport işlemleri yaptığı da gelen bilgiler arasında.

AB'den Balkan Ülkelerine İltica Baskısı Artıyor

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de Türkiye'den gelerek Balkan ülkeleri üzerinden insan kaçakçıları aracılığıyla iltica edenlerin sayısındaki artıştan endişeli. Bu nedenle AB, Balkan ülkeleri üzerindeki diplomatik baskısını giderek artırıyor. Bu baskının sonucu olarak Balkan ülkelerinin sınır kontrollerini sıkılaştırdığı ve bu tür yasa dışı geçişlere karşı daha sert önlemler aldığı belirtiliyor.

Seyahat Etmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Bu gelişmeler ışığında, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ veya Bosna Hersek'e seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için bazı önemli hususlara dikkat etmesi gerekiyor:

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  • Dönüş Biletinizi Mutlaka Yanınızda Bulundurun: Ülkeye girişte dönüş biletinizi ibraz etmeniz zorunlu hale gelmiştir.
  • Kalacak Yerinizi Belgeleyin: Otel rezervasyonu veya kalacağınız adrese dair belgeleri yanınızda bulundurun.
  • Oturum İzniniz Yoksa Seyahat Etmeyin: İlgili ülkelerde uzun süreli kalmayı planlıyorsanız mutlaka geçerli bir oturum izni almanız gerekmektedir. Vizesiz giriş sadece turistik amaçlı kısa süreli seyahatler için geçerlidir.
  • Güncel Duyuruları Takip Edin: Dışişleri Bakanlığı ve ilgili ülkelerin resmi makamlarının yapacağı güncel duyuruları takip ederek seyahatinizi planlayın.

Aksi takdirde, hayallerinizdeki tatil veya seyahat ansızın bir kabusa dönüşebilir ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yetkililer, kurallara uygun seyahat eden vatandaşların herhangi bir sorun yaşamayacağını belirtirken, yasa dışı yollarla ülkede kalmaya çalışanların ise gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edileceğini vurguluyor.

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