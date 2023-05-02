Tatlı düşkünlüğü genetik mi

Kanada’daki McGill Üniversitesinden bilim insanları, bir gen varyantının bazı yiyeceklerin kadınlara daha lezzetli gelmesine neden olduğunu ortaya çıkardı. İşte ayrıntılar…

Tatlı düşkünlüğü genetik mi

Araştırmacılar, çoğu fazla kilolu 4 yaşındaki 150 çocuktan sağlıklı ve sağlıksız besinler arasında seçim yapmasını istedi. Bazıları depresyonda ya da yoksul anneler de çocuklarının beslenme alışkanlığına ilişkin soruları yanıtladı. Yiyeceklere kişinin tepkisini düzenleyen, mutluluk artırıcı dopamin hormonunun üretimini düzenleyen gendeki varyasyonun “lezzetli yiyeceklerin miktarını belirlediği”, dopaminin işlevini azalttığı ve özellikle kız çocuklarının tatlı yiyeceklere yönlenmesine yol açtığı görüldü.

Araştırmanın sonuçları, “Appetite” dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, genin bulunmasının sağlıklı olmayan yiyeceklere yönelimin kişilerin suçu olmadığı anlamına gelebileceğini belirtti. Ayrıca bilim adamları, obezitenin genetik yatkınlık, çevresel stres ve duygusal durumla bağlantılı olduğunun görüldüğünü de vurguladı.

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