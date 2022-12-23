Tatlı patates zayıflatır mı? Tatlı patatesin faydaları neler?

Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiren tatlı patatesin pek çok faydası bulunmaktadır. Diyet yemeklerinde de tercih edilen patates metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını desteklediği ve zayıflamaya yardımcı olduğu biliniyor. Peki, Tatlı patatesin faydaları neler? Tatlı patates zayıflatır mı?

Nişastalı kök sebze olan tatlı patates çok yönlü bir gıda olup besin değeri de yüksektir. A ve C vitaminleri barındıran tatlı patatesin bağışıklık sisteminden zayıflamaya pek çok faydası mevcuttu. Peki, tatlı patatesin faydaları nelerdir?

TATLI PATATESİN FAYDALARI NELER?

-Tatlı patates kalorisi düşük bir besin olduğu için kilo vermeyi kolaylaştırır. Tatlı patates tüketerek günlük aldığınız kalori miktarını sınırlayabilirsiniz. Tatlı patates hem kalorisi düşük hem de besleyici olduğu için çok faydalıdır.

-Tatlı patates içerisinde bol miktarda lif barındırır. Lifli bir gıda olduğu için doygunluk hissi verir ve aşırı yemek yemenizi engeller.

-Bol lif kaynağı olan tatlı patates, sindirim sisteminin de düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağırsakları harekete geçirir. Tatlı patates yavaşlayan metabolizmayı da harekete geçirir. Bu sayede yağ yakımını destekler.

-Ayrıca yağ moleküllerini hapsettikleri için yağ emilimine engel olur, kolondaki dışkı hareketlerini hızlandırır ve iyi bakterilerin çoğalmasını sağlarlar.

-Tatlı patatesteki lif ve antioksidanlar bağırsak sağlığı için son derece yararlıdır

-Tatlı patates içerisinde yüksek miktarda su depolar. Bu özelliği ile kilo verme süreçlerine yardımcı olur. Tatlı patatesten yeterince su almak hücrelere sıvı akışını hızlandırır. Bu durumda da metabolizma harekete geçer ve vücudunuz yağ yakmaya başlar. Tatlı patates yüksek miktarda su içerdiği için vücutta bulunan toksinleri ve ödemi de atar. Ayrıca içindeki su daha kolay doymanıza yardımcı olur.

-Tatlı patatesin turuncu rengi içerisindeki antioksidandan kaynaklıdır. Tatlı patates içerisinde çok çeşitli antioksidanları bulundurur. Bunlar vücudu DNA mutasyonundan ve zararlı serbest radikallerden korurlar. Tatlı patates tüketerek vücudunuzun stres seviyesini düşürebilirsiniz. Böylece kilo vermeniz daha kolay hale gelir.