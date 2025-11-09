İbrahim Tatlıses, önceki akşam verdiği konserde dinleyicileriyle dertleşti. "Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim." diyerek büyük oğlu Ahmet Tatlıses'e sert çıktı. Türkücü, hakime "bunu annesiyle yaptığım zaman akli melekem yerinde değildi" dediğini anlattı

Tatlıses'in açıklaması şöyle

“Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür. Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek. İlk bebeği yaptık, dedi ki ‘Babamın akli melekesi yerinde değil’. Hâkime ne dedim biliyor musunuz? ‘Sayın hâkimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.’ Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim.”

AHMET TATLISES KİMDİR?

Ahmet Tatlıses, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlıses'ten dünyaya gelen büyük oğlu. Şanlıurfa doğumlu olan Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in yükseliş dönemine tanıklık etti. 2025 yılında 50'li yaşlarında olan Ahmet Tatlıses, ticari faaliyetleriyle de biliniyor.