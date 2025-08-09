Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! Baba ile oğul karşı karşıya geldi

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’in, kendisine ait "Tatlıses" markasını izinsiz kullanarak Türk Patent ve Marka Kurumu’nda tescil ettirdiğini iddia etti. İddialara göre, Tatlıses Prodüksiyon Şirketi’nin marka patenti vekili, şirketin bilgisi ve rızası olmadan Ahmet Tatlıses’e danışmanlık hizmeti verdi.

Bunun üzerine İbrahim Tatlıses, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı.

AHMET TATLISES İDDİALARI YALANLADI

İki yıl süren davanın İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığı öne sürülse de, Ahmet Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

Tatlıses, “Bazı medya organlarında çıkan ‘İbrahim Tatlıses, Tatlıses markası davasını kazandı’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Dava henüz kesinleşmemiş olup, istinaf süreci devam etmektedir. Adımı taşıyan markalar, yıllar önce yasal olarak tescillenmiştir. Bu haberlerin, yeni açacağım işletme öncesinde itibarımı zedelemeye yönelik bir algı çalışması olduğunu düşünüyorum” dedi. Dava sürecinin istinaf aşamasında olduğu belirtilirken, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.