Kararın ardından sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses, “Ben ailemi korudum” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tatlıses ailesinde yeni skandal: Baba-oğul krizinde elektronik kelepçe şoku! Ahmet Tatlıses isyan etti!
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’e karşı mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Babasını tehdit ettiği iddia edilen Ahmet Tatlıses’e elektronik kelepçe takıldı.Taner Yener
MAHKEMEDEN ELEKTRONİK KELEPÇELİ UZAKLAŞTIRMA KARARI
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik mahkemeye taşındı.
Uzun süredir anlaşmazlık yaşayan baba-oğul arasında, iddiaya göre tehdit suçlaması nedeniyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
Mahkeme kararıyla Ahmet Tatlıses’e elektronik kelepçe uygulandı. Karar gereği Tatlıses, babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamayacak.
Ahmet Tatlıses’ten ilk tepki:
"BEN AİLEMİ KORUDUM"
Uzaklaştırma kararının ardından Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak olaylara açıklık getirdi.
Sözlerine “Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum” diyerek başlayan Tatlıses, şunları söyledi:
“Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul’da, kendisi İzmir’de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum.”
“AÇGÖZLÜ BİR AİLE DEĞİLİZ”
Ahmet Tatlıses açıklamasında, dört yıldır süren davanın mal paylaşımıyla ilgisi olmadığını vurguladı:
“Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20’li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı.”
Tatlıses, yanlış algılara tepki göstererek “Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir” dedi.
“TATLISES RESTORANLARINI BEN İŞLETTİM”
Ahmet Tatlıses, babasının iş hayatında yıllarca gölgede kaldığını anlattı
“14 yaşımdan itibaren babamın yanındaydım. 30 yıl boyunca onunla çalıştım. Tatlıses restoranlarının çoğunu ben işletiyordum ama isim babama ait olduğu için hep onun adı ön plandaydı. Ben hiçbir zaman kameranın önünde olmadım. Arka planda kaldım, görünmeyi seven biri değilim.”
“BANA VERİLEN TEK ŞEY SOYADIM OLDU”
Sözlerine duygusal bir şekilde devam eden Ahmet Tatlıses, babasıyla bağının maddiyatla ölçülmeyeceğini belirtti:
“Bugüne kadar bana verilen tek şey soyadım oldu. Ve ben o soyadını gururla taşıyorum. ‘Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez’ derim hep. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum.”
“BU BİR AİLE MESELESİ, MAL MÜLK DEĞİL”
Açıklamasının sonunda sosyal medyadaki yorumlara değinen Ahmet Tatlıses, olayların abartıldığını ifade etti:
“Bu işin mal, mülkle ilgisi yok. Ben sadece ailemi korumaya çalıştım. Herkes bizi sevmek zorunda değil. Ama ben sözümü yere koymam.”
'DEĞERİNİ BİLMEYENLER UTANSIN'
Ahmet Tatlıses’in açıklamalarının ardından kardeşi Dilan Çıtak Tatlıses videonun altına, 'Senin gibi evladı bulmuşlar değerini bilemeyenler utansın abiciğim' mesajını yazdı.
Dilan Çıtak’ın da uzun süredir babası İbrahim Tatlıses’le arasının açık olduğu biliniyor.
NE OLMUŞTU:
İbrahim Tatlıses ve Ahmet Tatlıses arasındaki kriz mal varlığı yüzünden başlamıştı. Ahmet Tatlıses babasının akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla mahkemeden vasi atanmasını talep etmişti.
İbrahim Tatlıses de Ahmet Tatlıses’ten olan torunu Mert’in Sarıyer’deki dairesini işgal ettiğine dair dava açmıştı. 2022’de Bodrum’da trafik kazası geçiren sanatçının yanına ilk koşanlardan biri Ahmet Tatlıses’ti. Ancak sanatçı oğlunu şov yapmakla suçlamış, daha sonra onun ‘Tatlıses’ markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla dava açmıştı.
AHMET TATLISES KİMDİR?
Ahmet Tatlıses (genellikle Ahmet Tatlı olarak da anılır), ünlü türkücü ve "İmparator" lakaplı İbrahim Tatlıses'in en büyük oğludur.
Şanlıurfa doğumlu olan Ahmet Tatlıses, babasının ilk eşi Adalet Tatlıses (Adalet Durak) ile evliliğinden dünyaya gelmiştir. Ailesinde iki kız kardeşi (Gülşen ve Gülden) bulunmaktadır ve annesi ile kardeşleri Şanlıurfa'da yaşıyor.
Doğum tarihi tam olarak kamuoyuna yansımamış olsa da, babasının kariyerinin erken dönemlerine dayanır (yaklaşık 1960'lar sonu veya 1970'ler başı). 2000 yılında şarkıcı Ceylan ile evlenmiş, bu evlilik 2002'de sona ermiş ve Mert adında bir oğlu oldu.
2008 yılında Tülay (veya Tülin) Koçak ile evlenmiş, ancak eşi 2020 yılında vefat etti. Ahmet Tatlıses, 2025'te eşinin vefatının 25. yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaparak acısını dile getirmişti.
Gençliğinde babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını üstlenmiş, ardından ticaret hayatına atılmıştır. Özellikle "Tatlıses" markalı restoran ve kebap zincirlerinin işletmeciliğinde uzun yıllar rol aldı.
Ancak bu süreçte babasıyla marka tescil anlaşmazlıkları yaşamış, "Atatlıses" ve "Ahmet Tatlıses" markalarını tescil ettirmesi nedeniyle dava açıldı. Mahkeme, İbrahim Tatlıses lehine karar vererek markaları hükümsüz kılmıştır. Ahmet Tatlıses, arka planda çalışmayı tercih eden, kameradan uzak bir profil çizdi.
Ahmet Tatlıses, babasıyla yıllardır mal paylaşımı, vasi atanması talebi ve marka davaları gibi konularda gerginlikler yaşamıştı. 2022'de babasının akli melekeleriyle ilgili şüphelerini belirterek vasi davası açmış, İbrahim Tatlıses ise oğlunu "ihanetle" suçlamıştı.
Buna rağmen, 2022 Bodrum kazasında babasının yanında yer altı. Kardeşi Dilan Çıtak Tatlıses ile yakın ilişkileri dikkat çekerken, aile içi polemikler medyada sıkça yer buluyor.
Ahmet Tatlıses, soyadını gururla taşıdığını vurgular ve aile meselelerini "koruma" odaklı olarak tanımlar. Günümüzde ticaretle uğraşmaya devam etmekte, sosyal medyada nadir paylaşımlar yapmaktadır.