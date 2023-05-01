Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'den çok konuşulacak Millet İttifakı paylaşımı

AKP'den 5. kez milletvekili adaylığına başvuran ancak seçilemeyen İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir kareyi paylaşarak "Geliyorlar" notunu düştü.

Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'den çok konuşulacak Millet İttifakı paylaşımı

Editör: Özlem KIRAL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan sevgisini her fırsatta dile getiren ve bu yıl da 5. kez milletvekili aday adaylığına başvuran İbrahim Tatlıses, listeye giremedi. Memleketi Şanlıurfa için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyen ve bu yoldan dönmeyeceğinin altını çizen Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen Akkaş, babasının aksine Millet İttifakı'nı destekliyor. Instagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın fotoğraflarının film afişine yerleştirildiği bir kareyi paylaşan Melek Zübeyde Akkaş, "Geliyorlar" notunu ekleyerek desteğini gösterdi. Akkaş'ın paylaşımı kısa sürede konuşulmaya başlarken Tatlıses'in ne tepki vereceği de merak konusu oldu.

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Evli ve 3 çocuk annesi Melek Zübeyde Akkaş, ailesi ve kardeşlerinin yanı sıra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

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