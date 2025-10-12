Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'ndaki anma sırasında konuşan Tatlıses, duygusal anlar yaşattı: "Babasının da öldükten sonra kıymeti bilindi, Neşet Ertaş’ın da öldükten sonra kıymeti bilindi. Yollarımız Neşet Usta ile çok fazla kesişmedi. Bir kez İbo Show’a konuk olmuştu. Bir de İzmir Havalimanı’nda karşılaştık. Ama çok fazla ekmeğini yedim. Üzerimde emeği çok. Onun çok ekmeğini yedik. Büyük bir sanatçıyı kaybettik, Allah rahmet eylesin" dedi.

Ardından Big Thermal Spa Resort’te gerçekleşen konserde Tatlıses; "Gönül Dağı", "Zahidem", "Yalan Dünya" gibi Neşet Ertaş’ın ölümsüz eserlerini seslendirdi.

Etkinliğin ev sahibi ve tesisin yatırımcısı Ercan Malkoç, konser bitiminde yaptığı açıklamada Tatlıses'e teşekkür etti: "Bu gece sadece bir müzik buluşması değil, bir sanat vefasıdır. Sayın Tatlıses’in hiçbir karşılık beklemeden bu sahneye çıkması, sanat dünyasına örnek olacak bir davranıştır."