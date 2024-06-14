Tatvan’da karne heyecanı

Tatvan ilçesinde 119 okulda eğitim öğretim gören 25 bin 346 öğrenci karne sevinci yaşadı. İlçenin Hidayet İlkokulundaki öğrencilerle bir araya gelen Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, karne verdiği öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de karne alan öğrencilere bayrak, balon, şapka ve boyama kitapları hediye etti.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, ilçe genelindeki 119 okulda eğitim veren bin 607 öğretmen ve eğitim gören 25 bin 346 öğrenci ile birlikte karne sevincini yaşayarak yaz tatiline girdiklerini söyledi.