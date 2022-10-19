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Tatvan-Hizan karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis’in Tatvan-Hizan karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 19:14
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Tatvan-Hizan karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Tatvan-Hizan karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tatvan-Hizan karayolu üzerinde bulunan Kırkbulak mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin isimleri ile plakaları henüz belirlenemeyen kamyonet ile karşı yoldan gelen otomobilin çarpışması meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. 

Kazayı gören vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralılar AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bitlis ve Tatvan Devlet hastanelerine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. 

 

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