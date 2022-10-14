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Tatyos Efendi 6. Kadıköy Plak Günleri'nde anılacak

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl altıncısını düzenlediği Kadıköy Plak Günleri bugün ve yarın Kadıköy Belediye bahçesinde başlıyor.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 15:29
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Tatyos Efendi 6. Kadıköy Plak Günleri'nde anılacak

Tatyos Efendi 6. Kadıköy Plak Günleri'nde anılacak
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Sayısız sanatçı tarafından icra edilen "Gamzedeyim Deva Bulmam" parçasının bestecisi Kemanî Tatyos Efendi'nin anılacağı Kadıköy Plak Günleri'nde müzik tutkunlarını unutulmaz anlar bekliyor. İki gün boyunca sürecek programda bu yıl da İstanbul'un birçok noktasından plak dükkânı stantlarını açacak ve plak koleksiyonerleri ve müdavimlerine keyifli bir buluşma yaşatacak. Programın ilk günü saat 12.00'de müzik şöleniyle başlayacak. Programda ayrıca söyleşi, imza günü ve dj performansları da yer alıyor.

Kadıköy Belediyesi bu yıl asırlık bir bestenin peşine düşerek Klasik Sanat Müziği'nin usta bestekârı Kemanî Tatyos Efendi'nin anısına bir söyleşi programını da müzikseverlerle buluşturacak. Araştırmacı İncila Bertuğ ve Koleksiyoner İbrahim Can Çavşak'ın hazırladığı söyleşi programıyla, besteleri sayısız sanatçı tarafından icra edilen Tatyos Efendi'nin müzik geçmişinin gün yüzüne çıkacağı keyifli bir sohbet müzikseverleri bekliyor olacak.

6. Kadıköy Plak Günleri'nin finalinde ise müzik tutkunlarını Gaye Su Akyol konseri bekliyor olacak. En beğenilen "Gamzedeyim Deva Bulmam" cover'larından birini seslendiren Gaye Su Akyol, bu kez canlı olarak dinleyicilerin kulaklarının pasını silecek.

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