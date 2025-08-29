Tavanında buzdolabı taşıyan araca 2 bin 72 TL para cezası kesildi

Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne ilerleyen 78 AAS 206 plakalı hafif ticari aracın tavanına iple bağlanan buzdolabı, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Araç, arkasından gelen başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan araca, "Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak" gerekçesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/1-D maddesi kapsamında 2 bin 72 lira trafik idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Öte yandan Karabük-Safranbolu kara yolu Namal Kavşağı mevkiinde de bir hafriyat kamyonunun tentenesi açık şekilde hızla ilerlediği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.