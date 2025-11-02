Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, bir haftadır süren sinema maratonu 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, dün akşamki ödül töreniyle sona erdi. Sanat dünyası, 7 ayrı kategoride ödül kazanarak geceye damga vatan "Tavşan İmparatorluğu"nu konuşuyor.

Tavşan İmparatorluğu, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Sanat Yönetmeni ödüllerini kazandı. Film aynı zamanda En İyi Yönetmen Ödülü ve jüri tarafından verilen Ulusal En İyi Film ödüllerine layık görülerek toplamda 7 ödül kazandı.

En İyi Film ödülünün de sahibi olan "Tavşan İmparatorluğu"nun konusunu merak konusu oldu.

TAVŞAN İMPARATORLUĞU'NUN KONUSU NE?

Tavşan İmparatorluğu filmi, 12 yaşındaki Musa'nın kırsal bir köyde babası Beko ile yaşadığı zorlu hayatı konu alıyor. Babasının, devletten haksız kazanç elde etmek amacıyla onu engelli rolü yapmaya zorlamasıyla Musa'nın dünyası altüst olur.