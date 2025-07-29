Tavşan kostümlü şahıs polisi alarma geçirdi!



Olay, 27 Temmuz 2025 tarihinde akşam saatlerinde Sarıyer Hacıosman Metro istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tavşan kostümü giyip elinde tüfekle metroya binen şahsı görenler neye uğradığını şaşırdı. Kısa şokun ardından yolculardan bazıları şahsı telefonla çekip, sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede şahsın Hacıosman Metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. Takibin devamında şahıs Araba Yolu Caddesi üzerinde metro istasyonunda maske ile yakalandı.



Kimliği incelenen şahsın 15 yaşındaki A.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmada, şahsın elinde bulunan tüfeğin "oyuncak tahta tüfek" olduğu, maskenin ise "oyuncak tavşan maskesi" olduğu belirlendi. A.Y. hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.