Tavşankulağı bitkisi sindirim sistemi hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelen tavşankulağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI NEDİR?

Sindirim sistemi; ağızdan anüse kadar uzanan, besinlerin vücutta yapı taşlarına parçalanması ve kullanılmayan kısımlarının dışkıya dönüştürülerek atılması sürecindeki tüm işlevlerin yerine getirilmesinden sorumlu organların oluşturduğu topluluktur. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs sindirim sistemi organlarıdır ve bu organlara ilişkin hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları grubuna girer. Sindirim sistemi hastalıkları, hastalığın türü ve şiddetine bağlı olarak değişebilmekle birlikte hastalarda büyük çaplı problemlere neden olabilir ve tedavi edilmedikleri durumlarda ciddi sorunlara yol açabilirler.

Sindirim sistemi hastalıkları, hastanelerin gastroenteroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer, tanı ve tedavi işlemleri bu kliniklerde gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılır. Sindirim sistemine ilişkin herhangi bir organın bulunduğu kısımda ağrı, rahatsızlık hissi, dışkılama problemleri, bulantı ve kusma gibi şikayetler sindirim sistemi hastalıklarının yaygın belirtileri arasında yer alır ve bu gibi şikayetlerle hastanelere başvuran kişilerde gastroenterolojik hastalıklar, endoskopik incelemeler sonucunda kolaylıkla tespit edilebilir.

TAVŞANKULAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Çuhaçiçeğigiller familyasından; toprak altında yassı ve toparlak yumruları olan çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları uzun saplı, kalp eklinde ve açık renkli lekelidir. Çiçekleri uzun saplıdır. Rengi pembe, veya morumsu pembedir. Hafif kokuludur. Meyvesi kapsül eklindedir. Toprak altında bulunan kısmında; zamk, pektin, şeker ve saponin karakteri bir glikozit taşır. Köküne, topalak kökü denir.

TAVŞAN KULAĞI BAKIMI

Tavşan kulağı çiçeğinin yetiştirildiği yerin mutlaka yel alan yani rüzgâr alan bir yer olması gerekir. Aksi halde çiçek istediği ortamı bulamadığından çok çabuk bozulur ve ölür. Bu çiçek aynı zamanda kökleri ile fazla oynandığında da bozulur. Tavşan kulağı çiçeği mevsim olarak kış mevsimine pek uygun bir çiçek değildir. Nedeni de bu mevsimde olan soğukluğa dayanıklı olmayışıdır. Bitkinin dayanabileceği en düşük sıcaklık ise eksi yedi derecedir. Bunun ışında yaz aylarında güneşi öğlen saatlerinde alması hiç iyi değildir. Bunun dışında diğer aylarda ise günde birkaç saat mutlaka güneş ışığını direkt alması gerekir. Sonbahar mevsiminde ise bitkinin havanın soğumaya başlaması ile önce toprak kurumaya başlamalıdır. Ondan sonra toprağı sulanmalıdır. Soğuk havalar başladıktan sonra ise toprağı tamamen kurumadan sulanmaması gerekir. Bu şekilde yapılan sulama işlemleri tavşan kulağı çiçeğinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için çok önemlidir. Bu bitki yoğun bir çiçek açma döneminden sonra, yavaş yavaş çiçeklerini açmamaya başlar. Bu evrenin gerçekleşmesi ile tavşan çiçeğinin dinlendirilmesi gerekir. Dinlendirme döneminde bitkiye üç sulamada bir kere besin verilmelidir. Ayrıca bu işlem üç kez tekrarlanmalıdır. Tavşan kulağı Çiçeğinin en iyi yetiştiği toprak çeşidi humuslu kara topraktır. Tavşan kulağı çiçeği tohumla çoğaltılabileceği gibi kökündeki yumrular ile de çoğaltmak mümkündür.