Tavşanlı’da baba oğul kan bağışladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tavşanlı’da baba oğul kan bağışladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilen Kızılay'ın kan bağışı kampanyası, vatandaşların duyarlılığı sayesinde büyük bir başarıya ulaştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan mobil tıra, hem genç hem de yaşlı birçok kişi kan bağışında bulunmak için geldi. Mehmet Ali Atıcı (37) ve babası Halil İbrahim Atıcı (62) , düzenli olarak kan bağışında bulunduklarını belirterek, "Genelde hafta içi gördüğümüz Kızılay kan bağış aracını hafta sonu pazar günü burada olduğunu yerel gazetelerden gördük. Pazar günü ve soğuk havalarda az katılım olabileceğini düşünerek destek vermek amacıyla düzenli olarak kan bağışında bulunduğumuz Türk Kızılayı'na baba oğul olarak destekte bulunduk. Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya dikkat ederek, destek vererek özen göstermeye çalışıyoruz. Bu vesileyle tüm halkımız Kızılay'a kan vermeye davet ederek kan bağışının önemini vurgulamak istedik" şeklinde konuştu.

Kızılay yetkilileri de kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, kan bağışının önemini bir kez daha vurguladı.

Tavşanlı’da baba oğul kan bağışladı

Tavşanlı’da baba oğul kan bağışladı

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