Tavşanlı’da balık sezonu mangal ateşi ile başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2025-2026 balık avı sezonu, balıkçı tezgahlarının önünde yakılan mangallarla ve umutlarla açıldı. Sezonun ilk gününde tezgahlarda bolluk yaşanırken, balıkçılar bu yıl bereketli bir sezon beklediklerini dile getirdi.

İlçenin tanınan balıkçılarından Hasan Şen, yeni sezonun tüm balıkçılara ve halka hayırlı olmasını dileyerek, "Vira Bismillah dedik ve sezonu açtık. Bu sene denizden bereket fışkırıyor. Vatandaşlarımız taze ve bol çeşitli balığı bu sezon bolca tüketecek. Her bütçeye uygun balığımız var. Ayrıca tezgahımızın incisi, orijinal Norveç somonumuz da mevcuttur" diye konuştu.

Tavşanlı'da "Balıkçı Nuray Abla" olarak bilinen ve ilçe halkının yakından tanıdığı Nuray Üstünel ise sezonun başlamasıyla birlikte tezgahının başında yerini aldı. Nuray Abla, özellikle sardalyanın bolluğuna dikkat çekerek, "Sardalye bol geliyor, çok güzel. Birçok balık çeşidi getirdik. Efendim bu sene inşallah bereketli bir sezon olacak. Güzel ve taze balıkları uygun fiyata satacağız" şeklinde konuştu.

Nuray Abla, Tavşanlı ve Kütahya halkına en iyi hizmeti sunma sözü vererek, "Tavşanlımızın ve Kütahya'mızın bütün pazarlarındaki tüm müşterilerimizi balık pazarına, taze balık yemeye ve uygun fiyatlarla balık almaya davet ediyoruz. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkçı tezgahları, sezonun açılmasıyla birlikte palamut, istavrit, hamsi, sardalye, çipura, levrek ve somon gibi çeşitli balıklarla dolup taştı. Sezonun ilk gününde mangallarda pişirilen balıklar, hem balıkçılara hem de alışverişe gelen vatandaşlara ikram edildi. Balık kokusunun mangal dumanına karıştığı balık pazarında, halkın da yeni sezona ilgisinin yoğun olduğu gözlendi.