Tavşanlı'da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi



Başköy köyünde çıkan yangına müdahale için çok sayıda ekip seferber oldu. Tavşanlı Belediyesi, çevre beldelerin itfaiye ekipleri, orman işletmesi ve Garp Linyit İşletmesi'ne ait arazözler ve iş makineleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangında, Hasan Ş., Hüseyin Ş. ve Şerif A.'ya ait evler yandı.



Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve başkan yardımcıları da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ekiplerden bilgi aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, maddi hasarın boyutu ise henüz tam olarak belirlenmedi.



Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.