Tavşanlı'da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA
Tavşanlı'da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Başköy köyünde akşam saatlerinde çıkan yangın, büyük korku oluşturdu. Bir evde başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak bitişik evlere sıçradı.


Başköy köyünde çıkan yangına müdahale için çok sayıda ekip seferber oldu. Tavşanlı Belediyesi, çevre beldelerin itfaiye ekipleri, orman işletmesi ve Garp Linyit İşletmesi'ne ait arazözler ve iş makineleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangında, Hasan Ş., Hüseyin Ş. ve Şerif A.'ya ait evler yandı.


Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve başkan yardımcıları da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ekiplerden bilgi aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, maddi hasarın boyutu ise henüz tam olarak belirlenmedi.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
MHP'li isim hakkında flaş karar! Selahattin Yılmaz ile beraber tutuklanmıştı
MHP'li isim hakkında flaş karar! Selahattin Yılmaz ile beraber tutuklanmıştı
Tavşanlı'da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tavşanlı'da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Çoruh Nehri’nde aniden ortaya çıktı!
Çoruh Nehri’nde aniden ortaya çıktı!
Dışişleri Bakanı istifa etti! İsrail sorunu Hollanda'da kriz yarattı
Dışişleri Bakanı istifa etti! İsrail sorunu Hollanda'da kriz yarattı
Bursa'da 2 otomobil çarpıştı
Bursa'da 2 otomobil çarpıştı