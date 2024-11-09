Tavşanlı’da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Tavşanlı’da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya Tavşanlı'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 43 AFV 154 plakalı motosiklet ile Tunçbilek Caddesi Birlik Sokak Kavşağı'na geldiği sırada U dönüşü yapmakta olan R.Ö. idaresindeki 43 U 2485 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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