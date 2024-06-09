Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiler kapsamında Tunçbilek beldesinden Tavşanlı ilçe istikametinde olan Mehmet A. hakimiyetindeki 065371 plakalı otomobil, Kayaarası köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkması ile bir evin bahçesine uçtu.

Korkunç kazada sürücü yaralanırken, bahçede yer alan traktör ve garajda bulunan otomobilde maddi hasar görüldü.

Yaralı sürücü Mehmet A. olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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