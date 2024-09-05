Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Durak Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Alınan bilgilere göre, M.Y. yönetimindeki 43 AAL 031 plakalı otomobil, kaldırımdan inen yayalar D.Ç. ve S.Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yayalar, kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hızla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, durumlarının ciddiyeti hakkında bilgi verilmedi.

Kazanın ardından olay yerinde güvenlik güçleri incelemelerde bulundu. Sürücü M.Y.'nin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü ve kazayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Kazanın, sürücünün dikkatsizliği mi yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı, soruşturmanın tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

Trafik kazasının yaşandığı cadde üzerinde daha önce de benzer kazaların meydana geldiği iddiaları, bölge halkı arasında endişeye yol açarken, yetkililerin bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alması gerektiği konuşuluyor.

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